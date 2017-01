Die Wunder der einsamen Momente...

So sang ich alleine das Lied der Traurigkeit;die Kälte kroch in meine Seeleund suchte den Schutz der Wärme.Auch meine Tränen gefroren zu Eis -der Hoffnungsschimmer war die Sonne.Das Gedankenspiel der Farbenund der Vertrautheit -alles war vorbeiund ich hoffte auf den nächsten Moment,den nächsten Augenblick.So lief ich alleine mit der Erinnerung in meinen Träumendurch die Kälte der Welt -hoffend auf ein Wiedersehen,mit meiner Blume,die mir ihren Namen verriet.Der eisige Umhang schützte meine Erinnerung -und so war ein Hoffnungsschimmer mein einziger Begleiter:warten auf das Wiedersehen,wartend auf die Hoffnung.Die Sonne öffnete ihre Lippenund ich spürte die Hitze und Glut ihrer Ehrlichkeit.Meine Belohnung war die Hoffnungauf einen neuen Augenblickder Verbundenheit mit meiner Blume.Die Kälte konnte mir nichts mehr anhaben,denn meine Erinnerung an Dichist stärker als das Eis des Todes.Nun sehe ich Dich vor mir,ein Farbenspiel und ein Lächeln Deiner Schönheit;wir schauten uns anund erzählten uns im Stillen unsere Geschichte.Fred Hampel im Januar'17