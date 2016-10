Das Farbenspiel der Sinne....

Jede Farbe hat ihren Reiz -reizvoll und auch gefährlich.Die Lust auf der Tastatur der Gedanken -wir wollen viel und sind so leer.Die Wanderung des Herzens,ist der Blick an die Oberfläche Deiner Seele.Und so lief ich durch das Farbenschloß;erschrocken der Schönheiten der Momente,ängstlich der Hoffnung für das Verstehenund doch so dankbar für den Chor der Farben.Die Dunkelheit lief vorbeiund ich spürte die Kraft der Sonne -ein leises Getuschel kräftiger Farben -Ich hatte den Sinn des Farbenspieles erkannt -Ich hatte durch den Spiegeldie Seele der Wünsche gefunden.Jetzt war ich bereit mich dem Augenblick zu stellen -jetzt war ich endlich im Leben angekommen.... Die nächsten Farben warteten schon auf mich.Fred Hampel im Oktober'16