Vielen Dank!

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Soziales Engagement

Die Jahresversammlung des Seniorenclubs vom AWO Ortsverein Friedberg nutzten Einrichtungsleiter Stefan Hintermayr und Pflegedienstleiter Alexander Huckfeldt vom AWO Seniorenheim am Rothenberg um den Mitgliedern wieder einmal persönlich zu danken. Seit Jahrzehnten engagieren sich die Damen und Herren um Wally Walkmann ehrenamtlich nicht nur in der Stadt Friedberg sondern besonders auch in unserer Einrichtung. Ob der monatliche Geburtstagsnachmittag mit selbst gebackenem Kuchen, Hilfe bei Veranstaltungen oder Ausflügen, Besuchsdienste etc. stets sind sie für die Bewohner des Seniorenheimes da.