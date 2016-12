Musikalische Blechkonserve aus Friedberg

Friedberg : Archivgalerie |

men in blech veröffentlichen ihr Weihnachts-Album „Es wird scho glei ...“

Wo gibt es das gute Stück?

Adventskonzerte 2016

Das Friedberger Blechbläserquintett "men in blech" gab den jährlich wiederkehrenden Rufen nach einem Tonträger, mit dem Klänge aus den adventlichen Kirchenkonzerten auch im heimischen Wohnzimmer genossen werden können, nach. Die fünf „Blechmänner“, Andreas Bolleininger, Johannes Steinhart, Martin Nägele, Florian Pötzsche und Christian Paul präsentieren nun ihre CD mit (vor)-weihnachtlichen Stücken die unter die Christbäume keinem Christbaum fehlen darf.Der Titel ergibt sich aus der bekannten Volksweise „Es wird scho glei dumpa“, die in der gewohnt gefühlvollen Spielweise der „men in blech“ zu hören ist. Weitere bekannte Titel wie „Schafe können sicher weiden“ von Johann Sebastian Bach, die Volksweisen „Maria durch ein Dornwald ging“ oder „In dulci jubilo“ sowie das jazzige „Let it snow“ sind in den knapp 50 Minuten Laufzeit ebenso zu genießen. Insgesamt präsentieren die vier Bläser aus Friedberg und ihr Tubist aus Althegnenberg fünfzehn Titel, die zu Herzen gehen und sorgen damit für stimmungsvolle Musik, die nun beliebig oft gehört werden kann.Die CD gibt es über ihre Homepage www.blechmaenner.de zu bestellen oder auf dem Friedberger Advent im ersten Stock der Archivgalerie (Pfarrstraße 6) im Rahmen der Ausstellung von Andreas Schmidt zu kaufen.Live und in Farbe bei ihren Adventskonzerten sind die „men in blech“ zusammen mit „abgebrasst“ am 17.12.2016 um 18 Uhr in der Pallottikirche Friedberg und am 18.12.2016 um 16:30 in der Pfarrkirche St. Michael in Ottmaring zu hören.