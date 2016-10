Geschenke der Natur: Kastanienzeit! Dekorative Nussfrüchte mit inneren Werten und viel Potential

Man kann Waschpulver, Seife, Shampoos, Tinkturen und Salben aus den Früchten generieren. In der Pharmaindustrie werden ihre Inhaltsstoffe zur Herstellung von Medikamenten gegen Magen- und Zwölffingerdarm-Geschwüre, Gebärmutter-Blutungen, Krampfadern und Hämorrhoiden eingesetzt. Und nach entsprechender Vorbehandlung lassen sich die Dinger sogar in der Küche verwenden, getrocknet und zu Pulver gemahlen beispielsweise als Speisestärke. Arme Leute verwendeten das Zeug in früheren Jahren auch als Kaffeeersatz.Die Bezeichnung Rosskastanie rührt daher, dass die Menschen diese Frucht früher ihren Pferden und Rindern als Mittel gegen Asthma und Husten ins Futter zu geben pflegten. Ein Trick, den sie sich bei den Osmanen abgeschaut hatten. Die sollen es auch gewesen sein, die die Kastanien nach Mitteleuropa brachten.Mehr zum Thema hier: http://www.rotorman.de/kastanienzeit-dekorative-nu...