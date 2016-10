Sechzehnfleckiger Marienkäfer (Halyzia sedecimguttata)

Dieser Käfer gehört zur Familie der Marienkäfer. Der Käfer ist gelbbraun und hat je acht weiße Punkte auf beiden Seiten der Flügeldecken.Interessant ist auch das der Sechzehnfleckige Marienkäfer in der Lage sein soll, eine langfristige Wetterprognose abzugeben. Überwintert er in einem Astloch oder unter der Borke eines Baumes, so ist ein milder Winter zu erwarten. Hält der Käfer aber Winterruhe unter Laubhaufen im Boden, so droht ein langer und harter Winter. Ich habe ihn auf einem Blatt gefunden, also werden wir einen milden Winter haben! :-))Nicht zu verwechseln mit dem Zehnfleckigen Marienkäfer (Calvia decemguttata), der aber nur fünf Punkte auf jeder Flügeldecke hat.