Von Feen geleitet: Die Mädchen der Algonquin und ihre magischen Steine

Die Alten haben Dir bei Deiner Einweisung erzählt, dass dies das Blut Deiner Nabelschnur ist, mit dem Du mit der Kindheit verwachsen warst. Jetzt bist Du ein zweites Mal geboren, aber Deine Mutter ist eine andere, nicht die Dich genährt und wie all Ihre anderen Kinder geliebt hat, sondern eine, die draußen in der Natur ist, weit weg von unserem Dorf am großen Huricana River. Auch diese Mutter liebt Dich und sie ruft nach Dir und sucht Dich flehend draußen in den Wäldern.So geh` und nimm` nichts mit außer Deinen Beinen und Deinem Mut, denn der Weg ist weit. Deine andere, Deine Mutter im Geiste nicht von der Geburt, wartet auf Dich und wird Dich versorgen mit dem Tau des Morgens und der Nahrung der Tiere Deiner Brüder und Schwestern. Dort am Fluss wirst Du dann finden Deine Brüder und Schwestern, die noch nicht geboren sind und doch schon schauen das stete Fliesen des Stromes. Längst warten sie dort schon ungeduldig darauf, Deine Geschwister und Hilfsgeister in der anderen Welt zu werden, die nicht vom großen Geist geschaffen wurde, sondern von unserer aller Mutter, die uns alle wieder aufnimmt, wenn es dazu Zeit ist.Diese Geister haben die Gestalt von Steinen, denn wenngleich neu geboren, sind sie doch alt und unsterblich. Sie erkennst Du an der Form eines Eies , aus dem ja das Leben entsteht, aber jede der Formen ist anders. Auch unsere große Mutter mag man manchmal darin sehen. Manche werden sich wie Embryonen zu mächtigen Tiergeister entwickeln, manche haben die Kraft von Pflanzen in sich, die die Krankheiten des Menschen heilen können, andere erinnern Dich an die Körner des wilden Reises und auch an den Mais der Ebenen, der unsere Brüder und Schwestern ernährt, wieder andere letztlich sind wie die Gestirne, die oben am Nachthimmel über unser Volk wachen. Prüfe welchen Stein Du Dir unter all den Wartenden auswählst, denn er bestimmt Dein Leben. Schau mich nicht an wie ein Dummerchen, sondern geh´doch! Geh ´doch endlich!In Neufundland am Huricana River, der in die Beringsee mündet, findet man aus dem umliegenden mergeligen Gestein ausgewaschen, sehr flache unterschiedlich geformte runde Kiesel. Die Geologen deuten sie als Gips-Kongregationen, die aus vulkanischen Quellen in Blasenform aufgestiegen und flach gedrückt versteinert wurden. Die Bewohner von Neufundland sagen dazu Fairystones- Feensteine oder ganz einfach „Hurricana“. Auch eine ganz andere Geschichte gibt es dazu, von den unlucky Muffins, die aus Gram über eine zu gesunde Ernährung unter den Jugendlichen versteinert sind. Da muss man sich bei unseren jungen Amerikanern heute ja leider in anderer Richtung Sorge machen.Im Haus der Kulturen Diedorf können wir neben einigen wenigen anderen ausgesuchten Schmuckstücken ohne Materialwert aber mit lebenserfüllender Geschichte auch ein paar Fairystones an junge Damen abgeben, die Ihre persönliche Fee noch nicht gefunden haben. Der Silberschmid Michael Hinterleitner im Untergeschoss unseres Hauses bietet zudem Kurse für jung und alt an, um eben auch das ganz persönlich hergestellte ureigene Schmuckstück selbst zu gestalten.