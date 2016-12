Ich hatte von der Weihnachtsbäckerei noch soviel mit Amaretto angewirktes Marzipan übrig und da ich nichts wegschmeiße musste eine Lösung her :-)Drum habe ich mir diese Variante ausgedacht und davon ein Makronengebäck hergestellt.200gr. Marzipanrohmasse1 Eiweiß100gr. geröstete und gemahlene Mandeln1 Prise Salz1 großer Schwupps Amarettogehackte oder gehobelte MandelnMarzipan kurz in der Mikrowelle erhitzen (nur ein paar Sekunden, dann wird es geschmeidiger und kann besser verknetet werden)Eiweiß, gemahlene Mandeln, Salz und Amaretto zum Marzipan hinzufügen und alles miteinander verknetten.Nun aus dem Marzipanteig Kugeln formen, in den gehackten oder gehobelten Mandeln wälzen und bei 175 Grad (Ober/Unterhitze) ca. 20-25 Minuten backen.Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.