Apfel-Brandteigwaffeln

180 gr. Butter90 gr. Zucker1 Prise Salz750 ml. Wasser400 gr. Mehl2-3 Äpfel, geschält, entkernt und kleingewürfeltAußerdem:Zimt-ZuckermischungWaffeleisen für rechteckige WaffelnFett für das WaffeleisenButter, Zucker, Salz und Wasser in einem Topf zum kochen bringen, solange bis sich der Zucker gelöst hat und die Butter geschmolzen ist.Das Mehl auf einmal dazugeben und mit einem Holzlöffel solange rühren, bis sich ein weißer Belag am Topfboden bildet und der Teig sich als Kloß vom Topfboden löst.Die Äpfel unter den Teig kneten und den Teig in 12 gleich große Portionen teilen.Waffeleisen vorheizen und fetten.Je eine Teigportion in jedes Rechteck drücken und ca. 5 Minuten goldbraun backen.Mit den restlichen Teigportionen ebenfalls so vorgehen.Die noch heißen Waffeln in Zimt/Zucker wälzen und verschmackofatzen ;-)Voll lecker und das richtige für den Herbst!Guten Appetit!!! ;-)