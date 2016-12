Mein Weihnachtsengel am Telefon

Telefon klingelte, ich geh ran, eine Stimme sagte: "Einen Moment bitte" und jemand fing an wunderschön Flöte zu spielen.Fast 7 Minuten hörte ich diesem wunderschönen Flötenspiel zu.Das war so schön dass es mir die Tränen in die Augen trieb und ich völlig ergriffen war.Das Flötenspiel war beendet und eine Stimme sagte: "Hallo ich bin es."Ich hab gerätselt wer da am anderen Ende wohl ist, bis sich herausstellte dass sich die Anruferin verwählt hatte und jemanden ganz anderem eine Freude machen wollte.Die Anruferin/Flötenspielerin war eine 86-jährige Dame die einer Freundin eine Freude machen wollte, weil diese Freundin sehr krank ist.Sie hat mir am Schluss auch die Flöte benannt aber leider habe ich den Namen wieder vergessen.So kam ich in den Genuss dieses wunderschöne Flötenspiel zu erleben.Ich glaube das war heute mein Weihnachtsengel auf der anderen Seite <3