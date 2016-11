Nikolaus im Klimawandel

i muaß eich saga mei Weag war schwer.Weil wiedr mol hots gar net gschneit,was meim Schlitta gar it gfreit.Weil er net rutscht. auf trockne Strossa,hon i drhoim, eahn flagga lossa.Ka nemme mit meim Schlitta fahra,ond i honn koin Autokarra.Ma sagt dees kommt vom Klimawandl,drom schwitz i recht, do en meim Mantl.Auch mei Kecht Rupprecht wollte nicht,weil er schwitz schneller, von seim Gwicht.Wollte oifach gar it hatscha,er hätt oh nett die rechte Latscha.Hot gmoint Er muaß dr Schlitta schiaba,vor Angscht isch der drhoim dann blieba.Ond weil es do bei eich net schneit,hott sogar mei Roß gestreikt.Nett ploga wollt se do mei Gaul,ond denkt i bleib viel liabr faul.Drom honn besorgt ich mir ein Rad,so ein Esel ganz aus Draht.Denn weil sich grad, dees Klima wandelt,deshalb honn i grad so ghandlt.So isch mir blieba gar koi Wahl,i fahr mit meim Roß aus Stahl.Drbei weard auch noch Sprit gespart,so bei meinr Niklausfahrt.Honn mein Sack aufs Rad naufgspannt,ond fahr seither, so durch das Land.So dua i jetzt dia Kendr bsuacha,Noi- i kah mrs it raussuacha.I honn mi kockt am Sattl nauf,scho nahm dees Uheil dann sein Lauf.Denn ma muaß do, recht bedenka,schwierig isch dees Fahradlenka.En dr lenka Hand mei Buach,fiar dean chrischtlicha Besuach.Rechts drag i mein Bischofstab,ond merk, das i zwoi Händ blos hab.Drom isch freihändig meine Fahrt,dobei steart mi auch mein Bart.Damit´s mr `n nett end Spoicha Ziagt,Honn i ean hentersche friesert.Freihändig Fahr i mit Bravur,ond ziagts me mol so en a Spur,Spreng i schnell von Radl ab,weil i an Schutzengl doch hab.Doch der hot mir gar nix gnüzt,als geschtrn, i vom Rad gestürzt.Dear Schutzengl war it zur Stell,i war eam oifach viel zu schnell.Ond so isch es halt passiert,dass mi `s hot vom Radl gschmiert.Denn bei Hendrniss auswoicha,zog´s dr Mantl en dia Spoicha.Mit Buch ond Stab ond all deam Plundr,haut ´s me doch glatt vom Fahrrad runtr.mit Mitra, Mantl ond dia Gaba,flaggt Nikolaus denn em Strossagraba.Ond mei Gwand verschmiert vom Fett,Hängt no en dr Fahradkett,Au mei Mantl hots verissa,als me hots en Graba gschmissa.Sogar mei Bart hängt em Pedale,dees war fei nicht das Optimale.Mei wia hot mei Gsicht mi brennt,honn Bart mit Messer abgetrennt.So geschonda ond lediert,s` Gwand mit Kettafett vrschmiert,Klettert der Sankt Nikolaus,aus am Strossagrabe raus.Ieberal isch Dreck ond Schmutz,alles wegs am Klimaschutz,Honn i mi aufs Radl g´hockt,doch der Esel der hot bockt.So benn dann, halt recht verschmiert,enn da nächschta Hof maschiert.S´ Fahrrad honn liebr gschoba,denn fascht alles war vrboga.Wollt de Kendr Gschenkla brenga,hear vo weitem wias schea senga.Klingl lautstark an dr Tiar,hear a Stimm „wer isch denn hier“.I sag drauf, der Nikolaus,will besuchen dieses Haus.Worauf mr hot dia Tiar aufgmacht,dr Herr des Hauses hot blos glacht.Als der mi so zerschunda gseha,i kah do gar koin Spaß vrsteha.Ens Haus honn i mein Grend neigstreck,dia Frau des Hauses isch verschreckt.Weil mei Gsicht voll Kettaschmier,hots gmoint ich sein Ungetier.Doch i honn mi gar nix gschert,drauf hann dia Kendr oh no blärt.Dear Familie hots drauf greicht,mit Hond ond Katz, vom Hof mi gscheicht.Mi - als der Sankt Nikolaus,scheicht ma jetzt, von Hof ond Haus.I honn halt denkt, zom Schutz vom Klima,mit am Fahrrad, währs halt prima,doch mei Fahrrad, isch jetzt Schrott,dees alles weil’s koin Schnea it hot.Schnea kommt vielleicht, zom Oschtrhas,no gfriarand Oir halt ens Gras.Ond wennns an Ostrhas recht friert,frei i me richtig ungeniert.Denn i ka mir dann erhoffa,eahm mein Schlitta dann verkoffa.Drzua griagt gratis er mei Gaul,ond Knecht Rupprecht, der recht faul.© Dieter Elmer