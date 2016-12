Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön...

an alle, die gestern an mich gedacht haben - und damit meine ich wirklichGratulanten, denn wichtig ist, dass jemand an Dich denkt und das spürt man, wenn man einen Gruß bekommt.Nichtsdestotrotz muss ich Euch einfach mal zeigen, was ich bekommen habe.DHL, DPD, Hermes, GLS usw. - alle waren hier... ;-)))Einige Päckchen kamen schon vor dem 15. und oft habe ich das gar nicht mitbekommen, denn sie wurden gut versteckt! ;-)P.S.: So, nun hab ich den Text geschrieben und die Bilder beschriftet. Dabei habe ich bemerkt, dass nicht wirklich alles drauf ist.Ich habe z. B. einen schönen Bilderrahmen mit wunderbaren - wechselbaren - Fotos bekommen. Der hängt aber schon an der Wand. Deshalb ist der jetzt gar nicht drauf.Dann fehlt auf den Bildern noch eine selbst gestrickte, winzige Zipfelmütze.Och Mensch, ich hoffe, ich habe nicht wirklich was Wichtiges vergessen!Also noch einmal - Ihr Lieben, habt ganz, ganz herzliche Dank für Eure Geburtstagsgrüße und -geschenke - ich bin geplättet....Liebe GrüßeTina