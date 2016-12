Nun ist angerichtet, Weihnachtsmann I`m ready!

Und wir labern, kichern, schwetzen, derweil m.H.St. er muss nun hetzen, der Weihnachtsmann kommt morgen und er macht sich zu recht so seine Sorgen, werden wir`s denn heut` noch schaffen?So beenden wir also unsere Telefonstunde und ich mache mich auf zum letzten Einsatz vor dem Weihnachtsfest .Euch allen da draußen in unserem Land schick ich beste Weihnachtswünsche. Bleibt schön gesund oder werdet es - so sagt es jedenfalls Herr Silbereisen -.Habt eine gute Zeit und kommt gut an im Jahr 2017!Anbei ein paar Vorher-Nachher-Fotos und schwupps bin ich im Bett