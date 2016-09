Saisonvorbereitung 2016 der Kegler des TSV Steppach

Vorbereitungsspiel beim Sportkegelklub Alt-München

Vorbereitungsspiel gegen den SKC Fortuna Penzberg

Neuzugänge beim TSV Steppach

Mit einer guten Mannschaftsleistung vonHolz konnte der TSV Steppach gegen die mit Gastkeglern ergänzte zweite Mannschaft des SKK Alt-München e.V. mit 5:3 Punkten einen Sieg verbuchen.Bester Spieler der Steppacher und zugleich Tagesbester warmit hevorragendenHolz. Die Ergebnisse der weiteren Steppacher Spieler waren: Thomas Kempfle 582, Matthias Lange 572, Christian Saule 556, Winfried Cermak 562 und Georg Spengler 511. Gleich zweimal ausgeholfen bei den Gastgebern hat Josef Leichtle mit 573 und 560 Holz.In einem zweiten Spiel durfte der TSV Steppach auf seinen Heimbahnen die Sportfreunde aus Penzberg begrüßen. Am Ende hieß es 7,0 : 1,0 Punkte undHolz für den TSV Steppach, Tagesbester warmitHolz.Im Folgenden die Ergebnisse im direkten Vergleich:Josef Leichtle 580 gegen 519 Julian KralGeorg Spengler 529 gegen 508 Aydin CobanChristian Diel 546 gegen 508 Zivko LaborWinfried Cermak 554 gegen 566 Ivo JuricMatthias Lange 562 gegen 518 Thomas MährleinChristian Saule 542 gegen 538 Hans Martin PittersAuch dieses Jahr dürfen wir unsere neuen Mitglieder recht herzlich begrüßen.Die erste Mannschaft der Herren wird verstärkt durch, einen Spieler mit Bayernligaerfahrung. Neu in der zweiten Mannschaft sindsowie unser Rückkehrer. Sowohl Daniel und Fabian, die zudem in der DCU 1. Bundesliga spielen, als auch Matthias, der in den Vorbereitungsspielen sein Können unter Beweis gestellt hat, lassen auf eine erfolgreiche Saison der zweiten Mannschaft hoffen.ist vom Post SV zu uns gekommen und wird die dritte Mannschaft verstärken.Wir wünschen allen Neuzugängen, dass sie sich in unseren Reihen wohl fühlen und auf Ihren neuen Heimbahnen viele herausragende Ergebnisse spielen. Auf eine gute Zeit beim TSV Aufgehts Steppach!All unseren Mannschaften einen gelungenen Saisonstart und ein dreifach GUT HOLZ.