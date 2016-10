Optimale Woche für die Kegler des TSV Aufgehts Steppach: 3 Spiele - 3 Siege

Herren I

Herren II

Herren III

Auch im zweiten Auswärtsspiel konnte die erste Mannschaft ihre weiße Weste verteidigen. Die Mannschaft von MBB-SG/Black Pins Augsburg war der erwartet schwere Gegner. Nachdem beim TSV in den ersten beiden Paarungen nur Christian Diel und Christian Saule zu gefallen wussten, stand es 2:2 nach Punkten bei einem Vorsprung von 2 Holz für MBB.Die Schlusspaarung zeigte dann Kegelsport auf hohem Niveau. Einmal mehr konntemit fantastischenHolz - zugleich auch Tagesbestleistung - den sehr gut spielenden Daniel Dilling (590 Holz) in Schach halten und das Duell mit 3:1 Punkten für sich entscheiden. Ebenfalls überzeugen konntemitHolz und einem klaren 4:0. Letztendlich lautet das ErgebnisPunkte undHolz zugunsten des TSV Steppach.Auch wenn es dieses Mal mit der geschlossenen Mannschaftsleistung nicht so klappte, konnte dieser Mangel durch das Spitzenergebnis von Fabian aufgefangen werden. Zur Zeit läuft's einfach. Weiter so!. Der erste Sieg ist der zweiten Mannschaft im Spiel gegen den KC Meitingen gelungen. Nachdem die ersten vier Duelle mit einem Vorsprung von 105 Holz gewonnen wurden, konnte sich die Schlusspaarung darauf beschränken, einen ungefährdeten Sieg nach Hause zu spielen. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Jetzt gilt es, das Erfolgserlebnis ins nächste Auswärtsspiel nach Stätzling mitzunehmen und wieder eine überzeugende Mannschaftsleistung abzuliefern. Ihr schafft das, Jungs!. Einen gewohnt souveränen Auftritt zeigte die dritte Mannschaft des TSV beim KC Mering II. Nachdem die Startpaarung einen Vorsprung von 2:0 Punkten und 66 Holz herausspielte, konnte die Schlusspaarung noch zulegen und weitere 133 Holz gut machen. Am Ende hieß es dannnach Punkten beiHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Tagesbestleistung spieltemitHolz.Eine Übersicht der Tabellen aller Ligen finden Sie unter http://www.mbb-sg.de/system/files/tabelleaktuell.p...