Herren I und II des TSV Steppach erfolgreich, erste Saisonniederlage für die Damen

Eine äußerst knappe Niederlage mussten die Damen des TSV Steppach einstecken. Auf den Bahnen in der Paartalhalle von Kissing-Mering verlief die Partie ausgeglichen. Nach der Startpaarung standen bei 1:1 Punkten zwei Holz Vorsprung zu Buche. Auch in der Schlusspaarung konnte sich keine Mannschaft entscheidend vom Gegner absetzen. Das glücklichere Ende hatte die Mannschaft von Kissing-Mering bei einem Vorsprung von 8 Holz auf ihrer Seite, das Spiel endetenach Punkten beiHolz. Beste Spielerin des TSV Steppach und zugleich Tagesbeste warmitHolz.. Im Lokalderby gegen den ESV Augsburg spielte die erste Mannschaft auf den Bahnen des ESV-Heimes in der Holzbachstraße. Nachdem die Startspieler des TSV Steppach einen Vorsprung von 91 Holz bei einem Punktestand von 1:1 erarbeiteten, konnten dank einer überzeugenden Leistung der Mittelpaarung und den überragendenHolz vondie Weichen auf Sieg gestellt werden. Der vorentscheidende Zwischenstand lautete 3:1 Punkte und 2287:2010 Holz. Die Schlusspaarung konnte sich darauf beschränken, den Vorsprung zu verwalten. Das Spiel endete mit einemundSieg für den TSV Steppach.Die zweite Herrenmannschaft hatte den bislang sieglosen TUS Fürstenfeldbruck II zu Gast. Wer jedoch an einen leichten Sieg glaubte, sah sich getäuscht. Trotz der Tagesbestleistung vonmitHolz und einer Führung von 140 Holz reichte es nach der Mittelpaarung nur zu einem 2:2 nach Punkten. Als in der Schlusspaarung zwischenzeitlich nach jeweils 0:2 Satzpunkten ein Unentschieden drohte, gelang Wolfgang Lange mit einem starken Endspurt der Gewinn des benötigten Mannschaftspunktes. Das spannende Spiel endete mit einemSieg des TSV Steppach bei einer Gesamtleistung vonHolz.Im folgenden Spiel ging es gegen den Tabellennachbarn Alle Neun auf die Bahnen von St. Thaddäus. Der Start verlief alles andere als gewünscht, 0:2 Punkte und 112 Holz Minus. Die Mittelpaarung schaffte die Trendwende und konnte den Rückstand bei 2:2 Punkten bis auf 13 Holz verkürzen. Mit dem Gewinn beider Mannschaftspunkte und der Tagesbestleistung vonHolz durchkonnte die Schlusspaarung das Spiel zu Gunsten des TSV Steppach entscheiden. Das Endergebnis lautetePunkte undHolz.