Herren I und Damen des TSV Aufgehts Steppach sichern sich die Herbstmeisterschaft

Damen Bezirksliga Mitte.

Herren I.

Herren II.

Herren III.

Mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel konnten sich die Damen des TSV Steppach die Herbstmeisterschaft sichern. Gegen den SV Mammendorf erspielte sich bereits die Startpaarung einen komfortablen 2:0 Punkte Vorsprung bei einem Plus von 181 Holz. Die Schlußpaarung kegelte bei ausgeglichenem Spiel - 1:1 Punkte und 2 Holz Plus - das Spiel für den TSV nach Hause. Die Tagesbestleistung erzieltemitHolz, der Endstand lautetePunkte undHolz.Zum Abschluss der Vorrunde war mit dem TUS Fürstenfeldbruck die bislang erfolgreichste Auswärtsmannschaft zu Gast. Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter entwickelte sich zu einem unerwarteten klaren Start-Ziel-Sieg für den TSV Steppach. Nachdem die Start- und Mittelpaarung ihre Duelle für sich entscheiden konnten, ging die Schlusspaarung mit einem Vorsprung von 4:0 Punkten und 107 Holz auf die Bahnen. Mit der Tagesbestleistung vonHolz beseitigtedie letzten Zweifel. Da trotz verletzungsbedingter Auswechslung auch dem Duo Thomas Kempfle und Matthias Lange der Punktgewinn glückte, lautete der EndstandPunkte undHolz.Damit sicherte sich der TSV Steppach die Herbstmeisterschaft mit 6 Punkten Vorsprung zum dicht gedrängten Verfolgerfeld.Der zweiten Herrenmannschaft gelang im Auswärtsspiel gegen den SKC Mering auf der Bahnanlage der DJK Hochzoll ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. Den 2:0 Punkt- und 63 Holz-Vorsprung der Startkegler konnte die Mittelpaarung zu einem 3:1 und 73 Holz-Plus ausbauen. Mit einer überzeugenden Leistung der Schlusspaarung und dem Tagesbestergebnis vonHolz durchwar der Auswärtssieg dann in trockenen Tüchern. Das Spiel endete mitPunkten undHolz zu Gunsten des TSV Steppach.Im letzten Spiel der Vorrunde war der SSV Obermeitingen zu Gast. Der Start verlief wunschgemäß, 2:0 Punkte und 74 Holz Plus waren ganz nach dem Geschmack des TSV. Die Mittelpaarung konnte den Vorsprung nach Punkten halten, büßte aber 29 Holz ein. In den Schlussduellen wurde es noch einmal eng, letztlich blieb ein Plus von 7 Holz, das den glücklichen Sieg bedeutete. Tagesbestleistung spieltemit überragendenHolz, der Endstand lautetePunkte undHolz.Zwei Niederlagen in Folge musste die dritte Herrenmannschaft einstecken.Im Heimspiel gegen Fortuna Schwabmünchen war man nach der Startpaarung bereits mit 0:2 Punkten und 76 Holz im Rückstand. Die Schlusspaarung konnte zwar beide Mannschaftspunkte gewinnen, der Holzrückstand aber war zu groß. So lautete das EndergebnisPunkte undHolz. Tagesbester warmitHolz.Im folgenden Spiel ging es gegen Schwarze Kugel auf die Bahnen des TSV 1871 Augsburg. Wie auch schon im letzten Spiel geriet man in der Startpaarung mit 0:2 Punkten und 64 Holz deutlich in Rückstand. Auch die Schlusspaarung musste bei 1:1 Punkten 24 Holz an den Gegner abgeben, sodass das Spiel letztlich mitPunkten undHolz verloren ging. Mannschaftsbester warmitHolz.Eine Übersicht der Tabellen aller Ligen finden Sie unter http://www.mbb-sg.de/system/files/tabelleaktuell.p...