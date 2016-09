Erfolgreiche Saisoneröffnung der Kegler des TSV Aufgehts Steppach

DAMEN

HERREN 1. Mannschaft

HERREN 2. Mannschaft

HERREN 3. Mannschaft

Der Startschuss für die neue Saison ist gefallen. Die Damenmannschaft sowie die drei Herrenmannschaften des TSV Aufgehts Steppach konnten ihre Auftaktspiele weitgehend erfolgreich gestalten.Mit gleich zwei Siegen startete die Damenmannschaft des TSV Aufgehts Steppach in die neue Saison. Im ersten Match gegen den KC Landsberied I wurde der Heimvorteil genutzt und nach spannendem Spielverlauf ein knapper Vorsprung von 16 Holz ins Ziel gerettet. Das Spiel endete mitPunkten undHolz. Tagesbeste warmitHolz.Der nächste Gegner war der ESV Augsburg. Auf der Bahnanlage in der Holzbachstrasse gelang ein Start-Ziel Sieg. MitPunkten undHolz lies man den Damen vom ESV zu keiner Phase des Spiels eine Chance.Tagesbeste in einem ausgeglichenem Team warmitHolz.Der TSV Steppach I bestritt sein Spiel auswärts beim starken SSV Bobingen II. In der Startpaarung wusstemit der Tagesbestleistung vonHolz zu überzeugen. Erst nach dem letzten Bahnwechsel – der TSV Steppach hatte zu diesem Zeitpunkt 14 Holz Vorsprung – konnte das Spiel dank einer konstant guten Leistung der Schlusspaarung mitPunkten und einem Endergebnis vonHolz gewonnen werden. Ausschlag gebend für den Sieg waren letztendlich die ausgeglichenere Mannschaftsleistung und das um 100 Holz bessere Abräumergebnis.Einen Fehlstart leistete sich die zweite Mannschaft im Heimspiel gegen die SpVgg Deuringen I. Das Spiel wurde zwar nach Punkten klar mitverloren, beim Gesamtergebnis vonfehlten lediglich 4 Holz. Überzeugen konnte beim TSV Steppachmit der Tagesbestleistung vonHolz. Dass es trotzdem nicht zum Sieg gereicht hat, lag vor allem an der fehlenden geschlossenen Mannschaftsleistung, drei Resultate waren unter 500 Holz. Klar ist, dass die betreffenden Sportkameraden ein wesentlich größeres Leistungspotential besitzen. Deshalb Kopf hoch, in den nächsten Spielen klappt’s bestimmt wieder und dann dürften auch die Siege nicht auf sich warten lassen!Die Dritte Herren trat beim FC Haunstetten an und landete einen überzeugenden Sieg mitPunkten und einem Gesamtergebnis vonHolz. Nicht zum ersten Mal hatte man Auswärts beim Setzen der Spieler kein glückliches Händchen. Solange es aber immer noch zum Sieg reicht, ist das gut zu verschmerzen. Bester Spieler beim TSV Steppach warmit sehr gutenHolz.