Botschaftertreffen 2016

Zum siebten Jahrestreffen kamen 102 Botschafter des Landkreises Augsburg Ende November an einem besonderen Ort zusammen: in der Justizvollzugsanstalt Gablingen. In den Jahren zuvor traf man sich unter anderem bei Premium Aerotec oder der neuen Hubschrauberstation am Klinikum Augsburg. Die Leiterin der JVA, Zoraida Maldonado de Landauer, gewährte den geladenen Gästen während einer Führung einen spannenden Einblick in den Gefängnisalltag.

Anschließend berichtete Botschafter Werner Ziegelmeier, seines Zeichens Busunternehmer, in einem Vortrag von seiner repräsentativen Aufgabe und verdeutlichte, wie er sowohl beruflich als auch privat den Landkreis nach außen vertreten kann.

Es bereitet ihm ein besonderes Vergnügen, den Gästen seines Busunternehmens die noch unbekannteren Orte des Landkreises Augsburg zu zeigen und ihr Staunen über die Vielfältigkeit und Schönheit der Region zu beobachten.



Landrat Martin Sailer, der einmal im Jahr zum Botschaftertreffen einlädt, bekräftigte anschließend die Wichtigkeit der Botschafter, die dem Landkreis ein Gesicht geben und das Augsburger Land regional, national und international vorstellen und vertreten.

„Sie als engagierte Repräsentanten unterstützen und tragen unseren Landkreis Tag für Tag in den verschiedensten Branchen und Belangen. Ich kann zu Recht sagen wie stolz und dankbar ich für Ihre wichtige Arbeit bin!“ Am Ende der Veranstaltung trafen sich die Botschafter zu einem Get Together und ließen das jährliche Treffen gemeinsam ausklingen.

