Neue Führung an der Staatlichen Staatlichen Realschule Neusäß

Augsburg : Landratsamt Augsburg | Landrat Martin Sailer begrüßt Franz Bohn als Nachfolger von Roland Hajek im Landratsamt

Landrat Martin Sailer (rechts) und Wolfgang Rößle, der stellvertretende Fachbereichsleiter Schulen, Sport, Kultur (links), freuten sich über den Antrittsbesuch von Franz Bohn im Landratsamt Augsburg. Der Neusäßer tritt an der Staatlichen Realschule Neusäß die Nachfolge von Roland Hajek an, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.Doch Franz Bohn ist kein „Fremder“ in der Schulfamilie. Der 61-Jährige ist bereits seit 1986 als Lehrer für Mathematik, Physik und Informationstechnologie an der Realschule tätig. Außerdem war er von 2004 bis 2015 2. Konrektor und von 2015 bis 2016 Konrektor in Neusäß.