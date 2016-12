Fliegerbombe in Augsburg: Innenstadt wird an Weihnachten evakuiert!

Augsburg : JakoberwallstraĂźe |

In der Jakobervorstadt in Augsburg wurde am Dienstag eine 3,8 Tonnen schwere Fliegerbombe gefunden. Die Stadt Augsburg teilte am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit, dass am 25. Dezember 54.000 Menschen für die Entschärfung der Fliegerbombe aus der Innenstadt evakuiert werden müssen.

Keine akute Gefahr durch die Fliegerbombe

Größter Bombenfund der Nachkriegszeit

54.000 Menschen aus 32.000 Haushalten in der Augsburger Innenstadt müssen am ersten Weihnachtsfeiertag ihr Zuhause verlassen. Im Zuge der Entschärfung einer Fliegerbombe wurde eine Evakuierungszone mit einem Radius von 1,5 Kilometern ausgerufen. Am 25. Dezember werden ab 8 Uhr laut der Stadt Augsburg Notunterkünfte in der Messe, Turnhallen und Schulen bereit gestellt. Die Verkehrsbetriebe wurden angewiesen, die betroffenen Bürger per Bus und Tram zu den Ausweichquartieren zu bringen. Ab Donnerstag 12 Uhr werde zusätzlich ein Bürgertelefon eingerichtet, das 24 Stunden am Tag freigeschalten ist. Unter der Telefonnummer 0821/324-444 kann man sich dort rund um die Uhr informieren.Wie die Stadt auf ihrer offiziellen Homepage berichtet , gehe aktuell von der 3,8 Tonnen schweren Fliegerbombe keine Gefahr aus. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an einer Tiefgarage in der Jakoberwallstraße am Dienstag entdeckt. Der Fund sei gesichert und werde von Polizei und Sicherheitskräften überwacht. Alle weiteren Informationen zum Fund der Fliegerbombe und zur bevorstehenden Evakuierung finden Sie hier:Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sagte der Augsburger Oberbürgermeister Kurt im Anschluss an die Pressekonferenz, es herrsche aktuell eine "außergewöhnliche Lage". Bei der Bombe handele es sich laut OB Gribl um eine britische Fliegerbombe . Es sei die größte Fliegerbombe, die in der Nachkriegszeit in Augsburg je gefunden worden ist. Am 25. Dezember soll bis 10 Uhr die Evakuierung durchgeführt werden. In dem Bereich dürfen sich dann keine Menschen mehr aufhalten, erklärte Gribl laut "BR". Wichtige Information für Reisende: Der Augsburger Hauptbahnhof ist nicht betroffen.