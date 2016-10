Stadt Aichach erhält Förderbescheid für die Breitbandversorgung

Am Dienstag wurde der Stadt Aichach nun im Rahmen eines Festaktes in der Residenz München, der Förderbescheid des Freistaates Bayern durch Finanz- und Heimatminister Markus Söder überreicht.Für den Ausbau erhält die Stadt Aichach 366.073 € vom Land Bayern. Mit zusätzlichen 161.899 €, die von der Stadt als Eigenanteil geleistet werden, wird die Wirtschaftlichkeitslücke der Deutschen Telekom geschlossen, die den Zuschlag für den Ausbau erhält. Damit kann das Projekt nun in die Umsetzungsphase eintreten. Insgesamt werden fast 19 km Glasfaser im Stadtgebiet verlegt.