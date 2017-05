Ziel des Trainingsprogramms der TU München ist es, dass die Teilnehmer in zehn Wochen eine 10 km-Strecke bewältigen können. Die Verbesserung der Fitness und des allgemeinen Wohlbefindens stehen im Mittelpunkt der bayernweiten Aktion.Aber auch Spaß und Freude an der Bewegung in freier Natur sollen nicht zu kurz kommen. Wer noch am Training teilnehmen möchte, kann sichbei Fam. Demharter Tel. 08291/9751 melden.