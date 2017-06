Abendschau besucht LAUF 10-Gruppe in Zusmarshausen

Frau Arnold war über die starke Resonanz, den Trainingsfleiß und auch den Fortschritt der Laufgruppe begeistert. Inzwischen ist es schon das dritte Mal, dass das Bayerische Fernsehen nach Zusmarshausen gekommen ist. Dies ist sicherlich einzigartig und hierauf kann der TSV Zusmarshausen auch richtig stolz sein.Im gedrehten Beitrag ging es darum, wie Lauf 10 das Leben des vorjährigen Protagonisten verändert hat.Stefan Vogg war 2016 einer der vier Vorläufer in Bayern, der stellvertretend für die ca. 40.000 Lauf-10-Begeisterten, 10 Wochen lang, vom Bayerischen Fernsehen mit der Kamera begleitet wurde.Entscheidend war für Ihn, nicht der Gewichtsverlust von 15 kg, sondern die Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens und die damit einhergehende positive Normalisierung des Blutdrucks auf 120/80.Er ist dem Laufen weiterhin treu geblieben und wird mit der Laufgruppe Zusmarshausen, am Abschlusslauf am 30.06.2017 in Wolnzach wieder die 10 km in Angriff nehmen.Die Lauf 10-Aktion der Abendschau und der TU München gibt es heuer zum zehnten Mal.