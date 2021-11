Ein Stern erstrahlt am Willibald-Siemann-Platz

So, oder so ähnlich beginnen Weihnachtsgeschichten und einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Streitheim ließen es sich nicht nehmen einen Christbaum, mit eben diesem hellen Stern, am höchsten Punkt Streitheims, dem Willibald-Siemannn-Platz aufzustellen.In der Vergangenheit verkörperten immergrüne Pflanzen Lebenskraft, und darum wurde oft angenommen, dass die Menschen in früheren Zeiten glaubten, sich Gesundheit ins Haus zu holen. Dies ist in der jetzigen Zeit umso wichtiger und die Freiwillige Feuerwehr will damit ein Zeichen der Hoffnung aussenden,mit der Bitte: „Passen Sie auf sich auf und bleiben gesund“!Ein herzlicher Dank geht an die Familie Gleich/Sandner für die kostenlose Stiftungdes Baumes und an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer.