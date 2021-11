Ihre Gesundheit ist uns wichtig und liegt uns weiterhin am Herzen!

Der Nikolaus wird wie bereits im vergangenen Jahr den Kindergarten Weiherhof mit Überraschungsbeuteln Corona-Conform besuchen. Wir bedanken uns bei unseren tollen Sponsoren, die dieses Projekt mit unterstützen. Der Vorstand hofft den schönen Event „Der Nikolaus kommt zu den Kindern“ für alle Kinder in der Vorweihnachtszeit 2022 wieder in bewährter Weise auf dem Gelände des SV Weiherhof durchführen zu können. Die Jahresabschlussfeier „XMas-Jazz“ für Mitglieder, Gäste und Freunde unseres Ortsverbandes findet am Donnerstag den 16.12.2021 unter der strengen Beachtung der 3G+Regel ggf. auch unter 2G mit vorheriger Registrierung statt. Diese Entscheidungen sind dem Vorstand nicht leicht gefallen. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.Änderungen aktuell vorbehalten. Der Vorstand der CSU Weiherhof wünscht Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit. Bleiben Sie weiterhin alle gesund. Wir freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen in 2022 bei unseren Veranstaltungen.