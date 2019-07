CSU-Sommerausflug ins Altmühltal mit dem Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach

Danach begab sich die Gruppe auf das moderne Personenschiff "Renate" und fuhr von Weltenburg nach Riedenburg. An Bord wurde zu Mittag gegessen und dabei die wunderschöne Landschaft genossen.In Riedenburg stand der Nachmittag zur freien Verfügung. Einige unsere Gäste besichtigten die romantische Stadt, das Kristall-Museum oder ließen sich ein leckeres Weltenburger oder Kaffee und Kuchen in der Fasslwirtschaft schmecken.Der Ausflug ging viel zu schnell vorbei und viele Gäste freuen sich schon auf den nächsten Sommerausflug im nächsten Jahr. Ein großer Dank gilt Wolfgang Däumler (stellvertetender Vorsitzender) und Angela Schrodi (Schriftführerin) als Reiseleiter und unseren Chefchauffeur Helmut von Wohlleb Reisen. Die Organisation des Ausflugs lag in den Händen vom 1. Vorsitzenden Sven-Eric Hüfner, der leider krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte. Auch Freunde aus Nürnberg und Stein unseres Ortsverbandes nahmen wieder am Ausflug teil.