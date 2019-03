Zwei Kreismeisterinnen & eine Vizekreismeisterin beim TSV Kolenfeld

Alle Wettkampfturnerinnen konnten ihr Können Ihren Eltern und Zuschauern in der heimischen Turnhalle zeigen, bevor es am 3. März ernst wurde.2) Die Trainer des TSV Kolenfeld waren mit 21 Mädchen am 3. März 2019 bei den Kreismeisterschaften in Langenhagen.In der Wettkampfklasse P6 / P7 errang Pia Hohenbring den 1. Platz und wurde Kreismeisterin. Ihre Teamkollegin Saskia Henschel errang den 2. Platz in dieser Wettkampfklasse.In der Wettkampfklasse P5 /P6 errang Antonia Burkowski den 1. Platz und wurde ebenfalls Kreismeisterin.In der Wettkampfklasse P5 errang Lina Feineis den 3. Platz.Alle anderen Turnerinnen befanden sich im Mittelfeld. Die Trainer Guido, Anke, Jessika und Michelle Dziony sind mit den gezeigten Übungen sehr zufrieden.Vielen Dank den Kampfrichtern des TSV Kolenfeld, die sich an allen Geräten zum Werten zur Verfügung gestellt hatten.