Weihnachtsturnen vom TSV Kolenfeld in diesem Jahr ohne Eltern

Die Gerätturngruppe des TSV Kolenfeld und die Trainerfamilie Dziony organisierten wie in jedem Jahr das Weihnachtsturnen. Allerdings in diesem Jahr ohne Eltern.



Als erstes gab es ein Aufwärmprogramm für alle. Dann folgten kleine Übungen und auch eine kleine Krafteinheit.



Alle hatten riesen Spaß und vielleicht der eine oder andere am Tag danach einen riesen Muskelkater.



Alle halfen beim Abbauen mit, denn danach kam der Weihnachtsmann und überreichte jedem Kind ein kleines Geschenk des TSV Kolenfeld.



Nachdem der Weihnachtsmann wieder weiter musste, gab es Würstchen mit Brötchen und andere kleine Leckereien.

