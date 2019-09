TSV Kolenfeld holt Norddeutschen Meistertitel im SGW 2

am 14. September 2019 in Ütze zu den Norddeutschen Meisterschaften im TGM / TGW / SGW.Die Mannschaft SGW 2 konnte sich gegen 21 andere Mannschaften ihrer Wettkampfklassedurchsetzen und errang den 1. Platz.Die Mannschaften erhielten folgende Platzierungen:SGW 1 = 29,15 Punkte Platz 6 von 15 mit den Disziplinen: Turnen 9,65; Tanzen 9,1; Schwimmen 9,1; Werfen 1,0 ( die schlechteste Wertung wird mit 1 Punkt gewertet)SGW 2 = 30,50 Punkte Platz 1 mit den Disziplinen: Turnen 9,85; Werfen 10,0; Schwimmen 9,95; Tanzen 1,0 ( die schlechteste Wertung wird mit 1 Punkt gewertet)TGW J = 27,80 Punkte Platz 7 mit den Disziplinen: Turnen 9,8; Tanzen 9,1; Werfen 8,9 (in dieser Wettkampfklasse gibt es nur 3 Diszipline)TGM S = 35,9 Punkte Platz 4 mit den Disziplinen: Tanzen 8,75; Gymnastik 8,05; Orientierungslauf 8,9; Werfen 9,7Als Kampfrichter des TSV Kolenfeld waren Martina Maciollek, Sten Schwermer und Dörthe Weiß dabei.Es war ein sehr gelungener Wettkampf für die Teilnehmer und Zuschauer des TSV Kolenfeld.