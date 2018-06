Triathlon einmal anders

Es war wieder einmal so weit … Günter Essmüller hatte zum Altherrentriathlon eingeladen … Paul Schulze seine von ihm zur Verfügung gestellten VW-Busse auf Hochglanz polieren lassen … und ab ging die Post … wohin? … natürlich nach Steyerberg auf den Süllhof.Mit Wolfgang Kothlow war ausgerechnet ein Linkshänder bester Kegler und Günter Lipski muss Wilddiebe unter seinen Vorfahren gehabt haben … er war im Luftgewehrschießen nicht zu übertreffen …die dritte Disziplin unseres Triathlons … das Spargelessen musste also die Entscheidung bringen … und was soll ich nun berichten? … wir hatten 16 Sieger … satte und zufriedene …Ob denn im kommenden Jahr dieser kräfte- und kalorienzehrende Wettkampf um eine weitere Disziplin … im Gespräch ist Dartspielen … erweitert wird, darüber haben wir nun ein Jahr lang Gelegenheit zu diskutieren.