Sportabzeichenübergabe am 16. März 2019 beim TSV Kolenfeld

Am 16. März 2019 12 Uhr findet für alle Teilnehmer,

die beim TSV Kolenfeld ihr Sportabzeichen gemacht haben,

die Sportabzeichenübergabe statt.

Alle sind dazu herzlich zu einem kleinen Snack und Umtrunk

in die Kolenfelder Turnhalle eingeladen

und können ihre Urkunde in einem kleinen feierlichen Rahmen abholen.

