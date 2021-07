Sommerfest der Gerätturngruppe beim TSV Kolenfeld

Hygienebedingungen bei einer Inzidenz unter 10 bei der Trainerfamilie Dziony im Garten, nachdem im letztenJahr aufgrund von Corona kein Fest stattfinden durfte. In diesem Jahr war es ein anders als sonst.Man musste ein negatives Testergebnis, geimpft oder gar genesen sein um daran teilzunehmen.Auch in die Luca App musste man sich eintragen.Alles war mit sehr viel Aufwand verbunden, hat sich aber gelohnt.Es wurde gezeltet, gegrillt und gespielt.Leider fiel in diesem Jahr das tolle Buffett von den Eltern aus. Jede Familie musste sich selber verpflegen.Um Mitternacht wurde eine Nachtwanderung gemacht. Erschrecken war erlaubt. Alle hatten riesen Spaß.