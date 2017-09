Anzeige

Landesmeister / Landesvizemeister im TGM S SGW 2 und SGW 1 fahren zu den Norddeutschen Meisterschaften nach Kirchweyhe

Die Gerätturner des TSV Kolenfeld fahren mit 4 Mannschaften nach Kirchweyhe zu den Norddeutschen Meisterschaften.



Sie starten in folgenden Disziplinen:



Turnen

Tanzen

Gymnastik

Medizinballweitwurf

Orientierungslauf

Schwimmen

Staffellauf



Am Freitag fahren alle gemeinsam los und am Samstag, 9. September beginnen um 8 Uhr die Wettkämpfe.

