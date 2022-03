Festliche Sportabzeichenübergabe beim TSV Kolenfeld

Am 12. März wurden beim TSV Kolenfeld über 60 Sportabzeichen und 6 Familienabzeichen von Guido Dziony, Sportabzeichentrainer und Prüfer ausgehändigt.Die Ehrung hierfür fand in der Turnhalle der Grundschule Kolenfeld statt.Jüngster Teilnehmer war Liam Dziony. Er erhielt das Sportabzeichen in Silber, Er bekam eine Urkunde sowie ein Abzeichen in Silber und ein Familienurkunde. Um ein Familienabzeichen zu bekommen, müssen 2 Generationen teilnehmen. Familie Dziony war mit 3 Generationen dabei.Im Anschluss an die Ehrung bekamen alle Kinder und Jugendliche ein Trinkpäckchen und die Erwachsenen einen Secco.