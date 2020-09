Doppelsieg für SMC-Fahrer im Jugendkartslalom

Wunstorf : CMW |

Endlich Sieger! Erik schafft es nach ganz oben

Groß war die Freude bei Erik Tietz am Sonntag, dass er es endlich auf Platz 1 geschafft hat. Beim ersten Jugendkartslalom 2020 in Niedersachsen hat es dann sogar für doppelte Freude gereicht. Auch Logan Brandts, ein Rookie vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC, konnte den begehrten 1. Platz erreichen. Beide Jungen strahlten mit der Sonne um die Wette und hielten die Pokale stolz in den Händen. Mit Wertung zur Wunstorfer Stadtmeisterschaft hat der CMW e.V. im ADAC eine Doppelveranstaltung ausgerichtet, die zwar vom Teilnehmerfeld nicht mit einem ADAC Slalom vergleichbar war – aber was ist 2020 schon normal. Vier SMC Fahrer nutzten die Chance, doch noch Pokale für dieses Jahr nach Hause zu bringen und sich im Wettkampf mit den Fahrern anderer Vereine zu messen. Wenn auch nur zwei Kinder in der K1 angetreten sind, war es für Logan Brandts ein sehr schöner Einstieg in seine Rennkarriere, gleich zwei Trophäen einfahren zu können. Im zweiten Rennen gab es für Platz 2 natürlich ebenfalls einen Pokal. Seine Eltern waren sehr stolz auf ihn und freuten sich, dass ihr Sohn gleich siegen konnte.Und auch die Eltern von Erik Tietz (K3) waren mindestens genauso glücklich wie der Sohn. Schon lange hat Erik auf diesen Moment gewartet, dass beide Wertungsrunden so gut sind, dass es für den Klassensieg reicht. Wenn auch die erste Runde super läuft, so endscheidet dann immer der zweite Wertungslauf über die Gesamtzeit und Fehler. Für Erik war das zweite Rennen der Sieg und im Rennen davor auch noch Treppchenplatz 3 von 7 Teilnehmern.Beständig in beiden Läufen zeigten sich Larissa (K2) und Samantha Ann (K3) Brand. Larissa wurde beide Male 10. von 11 Startern, Samantha Ann 7. und somit leider Letzte ihrer Klasse.Kurzfristig plant der MTC Faßberg ebenfalls noch einen Jugendkartslalom für Mitte Oktober. Ein goldener Herbsttag wäre dafür sehr wünschenswert, für den Veranstalter genauso wie für die Fahrer.