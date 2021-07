Challenge - Wir für Kolenfeld - TSV Kolenfeld

Anzeige

Ostern ist zwar schon etwas her, aber schneller als man denkt ist es wieder soweit.



Oster-Challenge "Wir für Kolenfeld"

Der TSV-Kolenfeld hat die Aktion „Oster-Challenge“ ins Leben gerufen, um sich bei seinen Mitgliedern für ihre Treue und Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie zu bedanken. Unterstützung bekam der TSV Kolenfeld dabei von zahlreichen ortsansässigen Firmen die die Aktion unterstützten. Ganz nach dem Motto „Wir für Kolenfeld“. Tolle Sachpreise und Gutscheine sponsorten die Firmen Edeka Köpper, Werbeagentur Dreist, KFZ-Meisterbetrieb Zacher & Mohn, Physiotherapie-Praxis Kratzke, Die Schnitzelhütte „Zum wilden Mann“, Taverna Aris, Gasthaus Kuckuck, Raiffeisen, Festspielerei, das Pflegeteam MyHelpingHands, der Hof Timpe, Firma Bruns und die Sparkasse.



Um einen der tollen Preise im Gesamtwert von über 500€ zu gewinnen musste man nur an einer der folgenden Kategorien teilnehmen. Natürlich war auch eine Teilnahme in allen Kategorien möglich. Die drei verschiedenen Kategorien waren: Fitness, Fußball und Turnen. Noch am Sonntagabend fanden die Auswertung und die Gewinnerbekanntgabe mit einer Siegerliste statt. Die Woche über konnten dann die Preise abgeholt werden.



Insgesamt wurden bei der Challenge ca. 1800 Sekunden im Handstand gestanden, über 1000 km mit dem Fahrrad zurückgelegt und über 100 Ballkontakte geschafft. Herausragend waren die Leistungen von Felix Kirchner (11 Jahre) der in der Kategorie Fitness bei den Jugendlichen 225 km mit dem Fahrrad zurücklegte und sich nun über einen Einkaufsgutschein im Sportgeschäft freuen kann.



Lenya Taulien (18 Jahre) hat in der Kategorie Turnen bei den Erwachsenen die Welt 173 sec. über Kopf betrachtet und sich somit einen Massage-Gutschein mehr als verdient.



Als „Senior“ war Andreas Taulien (52 Jahre) mit 63 Ballkontakten in der Kategorie Fußball der Gewinner und freut sich ebenfalls über einen tollen Einkaufsgutschein. Bei den ganz Kleinen war Liam Dziony (6 Jahre) mit 88 sec. in der Kategorie „Alles steht Kopf“ an der Spitze und der dreijährige Sam John Sommerhage fuhr sich beim Fahrradfahren nach Vorne. Die älteste Teilnehmerin Edith Strecker absolvierte mit fast 73 Jahren alle drei Kategorien und legte 40 km mit dem Fahrrad zurück, stand 35 sec. im Handstand und schaffte 3 Ballkontakte. Einen Ei- und Wurstkorb vom „Hof Timpe“ kann sie sich schmecken lassen.



Zusätzlich zu den Bewegungsaufgaben wurde ein Oster-Malwettbewerb für die Kinder bis 8 Jahre veranstaltet.

