Altherrenriege des TUS Wunstorf gestaltet die Sendung Plattenkiste von NDR 1 Niedersachsen



Sportlich wurde es in der Sendung „Plattenkiste“ von NDR 1 Niedersachsen am 27. November 2021. Zwischen 12 und 13 Uhr waren Horst Schramhauser und Bernhard Rothe vom TuS Wunstorf bei Moderatorin Anja Westphal zu Gast.



Jeden Freitagabend ab 19 Uhr treffen sich die „Altherren“ zum Sport. Während Bernhard Rothe empfindet, dass alles gut „im Fluss“ ist, meint Horst Schramhauser, dass bei seiner Kondition noch Luft nach oben sei. Zum Training gehören Faustball und Radtouren. Wenn diese Touren allerdings um 30 Kilometer lang werden, lassen sich die Herren im Alter 70 bis 88 schon ein etwas größerer Zeitfenster, denn es ist ja kein Wettkampf. Pausen mit Essen und Trinken werden ebenfalls geplant. Und sie lernen dabei: So erfuhren sie bei einer ihrer Radtouren, dass es der Region Wunstorf ein „Dreiländereck“ gibt: Die alten Länder Hessen, Schaumburg und Preußen grenzten dort einst aneinander.



Die reine Männertruppe ist ein homogener Haufen, heißt es heiter in der Sendung. Spätestens beim geselligen Teil dürften aber auch Damen dazu kommen, meinen die Gäste. Allerdings mangelt es derzeit am Nachwuchs in der Altherrenriege. Doch Sportinteressierte haben häufig längst ihre Sportart gefunden, und so ist es nicht einfach, Neulinge zu begeistern. Aber viele Menschen haben entschieden, nach der Corona-Zeit mehr Sport zu treiben. Gleichgültig wie mehr oder weniger rüstig sie sind: Die „alten Herren“ freuen sich über Zuwachs.



Nach dem Motto „wer rastet, der rostet“ halten sich die Männer der Altherrenriege geistig und körperlich fit, betont Horst Schramhauser. Im Sommer trainieren sie grundsätzlich draußen im Stadion, wenn die kühlere Jahreszeit beginnt, wird der Sport in die Halle verlegt. Mit dem, was ihre gut ausgebildeten Übungsleiter vorgeben, sind sie sehr zufrieden. Der von ihnen selbst entwickelte Triathlon schließt alle ein, egal wie alt: Kegeln, Luftgewehrschießen und Spargelessen.

