ADFC-geführte Radtour nahe der Weser

Am 05.05.2019 verläuft diese geführte Mai-Radtour auf der westlichen Seite der Weser. Nach der Bahnanreise nach Minden radeln wir entlang des Weserradweges nach Petershagen. Danach verlassen wir die bekannte Strecke. Naher der Glashütte Gernheim und dem Kloster Schinna passieren wir verschiedene Orte und Landstriche in Richtung Nienburg. Die Strecke ist eben und enthält teils nicht asphaltierte Abschnitte. Streckenlänge ca 67 km. Bitte an Selbstverpflegung denken, eine Einkehr ist geplant. Treffpunkt ist der Bahnhof Wunstorf, Ausgang ZOB um 9 Uhr. Tourenleitung ADFC Ortsgruppe Wunstorf, Kerstin Neumann, Handy 0160-90889981.