Wunstorf ist ICE/IC halt. Die erste Woche

Am ersten Tag fehlte noch die Mobilen Toilette. Der Bahnhof war bei den Zügen ich Richtung Köln/Amsterdam Centraal/Oberstdorf und Münster (Westf) Hbf immer gut belegt. Die Fernverkehrzüge hatten die hatten teilweise die erste Wochen auch zwischen 20-60 Minuten Verspätung. Die meisten Verspätung hatten die InterCity von Amsterdam Centraal nach Berlin. Bei den InterCity von Oberstdorf/Köln nach Dresden grab es weniger Verpätung dar für aber auch Zugausfälle.Das Service Personal war auch vor Ort aber meist nur am Hausbahnsteig die ganzen Fernverkehrszüge fahren von Gleis 9 ab.Bei der Fahrt im InterCity auf der Güterbahn nach Lehrte merkt man das die Strecke überlastet ist. Ständige hat der InterCity gehalten da die Strecke nicht Frei war. Die Anzeige auf Gleis 9 Zeigt auch die Wagenreihung an wobei der A Bereich in Richtung Hannover ist und F in Richtung Haste.Im April 2019 werden die Hilfsbrücke wieder entfernt und vielleicht wird Wunstorf für die 8 tägigen Sperung wieder Fernverkehrszüge hier in Wunstorf halten.