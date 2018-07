Gegen 19:30 Uhr habe ich mit dem Fahrrad mein Zuhause verlassen und bin nach Neustadt a. Rbge zum Kolk gefahren. Der Kolk ist ein idyllisches Angelgewässer am Rande der Stadt. Von Wunstorf aus braucht man schon fast eine gute halbe Stunde. Schon bevor ich meinen Beobachtungsposten erreichte, war die Kameraausrüstung griffbereit am Gurt. Ganz leise und vorsichtig bewegte ich mich auf den mit Tannenzapfen und Stöckchen übersäten Weg, um nicht schon vorher vom scheuen Nager bemerkt zu werden. Kaum hatte ich das Rad angelehnt, sah ich schon zwei Jungtiere vom letzten Jahr am Grünzeug knabbern. Ein wahres Fotoglück hatte ich noch etwas später. Als ich gerade die zwei spielenden Jungtiere im Visier hatte, tauchte noch ein Drittes auf. Von den Alttieren habe ich gestern nichts gesehen.