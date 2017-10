Vom Herbst und von Heilung

Wunstorf : Corvinuskirche |

Der Herbst ist eine Jahreszeit, die manche Menschen als Zeit der trüben Gedanken und der Kraftlosigkeit erleben.

In manchen Berufszweigen beginnt die Hoch-Zeit. Die Gärten werden Winterfest gemacht. Auch Prüfungsvorbereitungen fallen oftmals in die Herbstzeit.

Da ist es gut, wenn es Zeiten der Regeneration und Erholung gibt. So wie der Sonntag. Zu solch einem Sonntag lädt die Corvinusgemeinde in Wunstorf, Arnswalder Straße ein und wird von Lektorin Susanne Bannert gehalten.

Am Sonntag, 22. Oktober 2017 um 10:00 Uhr wird die Sopranistin Camelia Aurora Bogdan singen. Unter anderem wird sie im Duett zusammen mit der Altistin Angela Peccorino herbstlich, Mendelssohn Op. 63 Nr. 4, den Gottesdienst eröffnen. Als Quartett wird Camelia Aurora Bogdan den Gottesdienst musikalisch beenden. Begleitet wird sie von Svitlana Zinndorf.