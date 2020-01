Kammermusik mit dem Ensemble Tedesco

Wunstorf : Gemeindehaus Corvinuskirche |

Am 9. Februar wartet ein musikalischer Leckerbissen auf die Freunde klassischer Musik in der Corvinuskirche in Wunstorf.

Das 1992 gegründete „Ensemble Tedesco“ aus Hannover spielt im Rahmen der Musikreihe „Rund um den Flügel“ Streichquartette von Wolfgang Amadeus Mozart, Erwin Schulhoff und Maurice Ravel. Das Quartett ist mit vier Berufsmusikerinnen Saskia Rohde (Violine), Yoojung Kwak (Violine), Franziska Bouterwek (Bratsche) und Sabine Angela Lauer (Cello) hochkarätig besetzt.



Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr im Gemeindehaus der Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.