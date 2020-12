Die Corvinuskirche in Wunstorf feiert Weihnachten

Trotz Corona muss niemand an den Feiertagen auf Gottesdienst in der Corvinuskirche in Wunstorf verzichten.Los geht es am 24. Dezember um 15:30 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Parkplatz vor der Kirche. Das traditionelle Krippenspiel wird von einer Großleinwand übertragen.Sofern es aufgrund der Besucherzahlen erforderlich ist, wird es einen zweiten Open-Air-Gottesdienst um 16:30 Uhr geben, eventuell auch mit einem Krippenspiel.Die Christnacht wird wie jedes Jahr um 23:00 Uhr in der Kirche gefeiert.Am 25. Dezember wird um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Musik in der Kirche ausgerichtet. Am zweiten Weihnachtstag findet der Gottesdienst wie gewohnt um 10:00 Uhr in der Kirche statt.Auch zu Silvester lädt die Corvinusgemeinde um 17:00 Uhr zu einem Gottesdienst ein. Und am Neujahrstag wird um 18:00 Uhr gefeiert.Zu den drei Gottesdiensten an Heiligabend bittet der Kirchenvorstand um Anmeldung. Diese wird ab sofort nach den Gottesdiensten entgegen genommen. Darüberhinaus gibt es weiter Möglichkeiten, sich anzumelden:- telefonisch in der Zeit von dienstags 9:00 bis 12:00 Uhr und mittwochs von 16:30 bis 18:30 Uhrunter der Rufnummer 7 22 22,- im Internet unter dem Link https://corvinus.gottesdienst-besuchen.de/ oder- per e-mail kg.corvinus.wunstorf@evlka.de.Angegeben werden muss die Personenzahl mit Namen und Telefonnummer. Selbstverständlich werden die Angaben nach den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt und nicht weitergegeben sowie nach drei Wochen vernichtet.Gehen zu den jeweiligen Gottesdiensten mehr Anmeldungen ein als Plätze vorhanden sind, wird nach Eingang der Anmeldungen entschieden.