9. Weinfest Steinhude 8. bis 10. Juni 2019 (Pfingsten)

Am zweiten Juniwochenende vom 8. bis zum 10. Juni über Pfingsten präsentieren sich Winzer aus ganz Deutschland in dem historischen Scheunenviertel am idyllischen Steinhuder Meer und laden wie jedes Jahr zur Weinprobe ein. Mit der Sanierung des Scheunenviertels im Zuge der EXPO 2000 gelang die Rekonstruktion einer früheren dörflichen Anlage und macht diesen Ort mittlerweile nicht nur für Touristen zu einem beliebten Ausflugs- und Erholungsziel.



Beim neunten Weinfest können die Besucher bereits am Samstag ab 17:00 Uhr die aktuellen Jahrgangsweine probieren und sich über die traditionelle Weinherstellung und Einzigartigkeit der deutschen Anbaugebiete informieren. Passend zum Wein werden deftige Speisen wie Elsässer Flammkuchen, diverse Fleischgerichte und Tiroler Delikatessen angeboten. Dazu gibt es verschiedene Käsesorten und sowohl süße als auch herzhafte Leckereien wie zum Beispiel Lángos, Laugenbrezel oder frische Crêpes mit verschiedenen Beilagen. Für eine weitere Abwechslung sorgen diesmal die verschiedenen selbstgebrauten Bierspezialitäten der Wilker Brauerei, die von fruchtig, süß bis würzig herb reichen. Auch wenn der Wein an diesem Wochenende im Mittelpunkt steht: Natürlich gibt es ebenfalls Getränke für all jene, die lieber bei null Promille bleiben möchten. Bereitgestellt werden frische Traubensäfte, besondere Kaffeespezialitäten und viele Erfrischungsgetränke.



Eröffnet wird das vielfältige Unterhaltungsprogramm des diesjährigen Weinfests von DJ und Moderator Herby am frühen Samstagabend um 17:00 Uhr. Mit seiner Gute-Laune-Musik-Mischung aus Oldies, aktuellen Charts und Hits erfüllt er den Besuchern fast alle Wünsche, lädt zum Tanzen ein und unterhält das gesamte Pfingstwochenende die Weinliebhaber. Um 20:00 Uhr singt das „Andrea Berg Double“ Petra Schwar auf dem Scheunenplatz die größten Hits des Schlagerstars. Mit der optischen Ähnlichkeit, stimmlichen Präzision und perfekten Choreographie ist sie kaum vom Original zu unterscheiden.



Am Pfingstsonn- und Montag beginnen die Festlichkeiten im Scheunenviertel bereits am Vormittag um 11:00 Uhr mit der Eröffnung des Kunsthandwerkermarktes, der dem Weinfest einen dörflichen Charakter verleiht. Von Holz- und Metallarbeiten für Haus und Garten, Deko- und Keramikartikeln bis hin zu ausgefallenen Schmuckkreationen sowie modernem Textildesign gibt es wieder viel zu entdecken.



Am Sonntag um 15:00 Uhr leitet der „Piano Man“ Klaus Porath das Unterhaltungsprogramm ein. An seinem Flügel singt er stimmungsvolle Lieder von Udo Jürgens, Elvis bis hin zu den Beatles. Dabei animiert er auf humorvolle und charmante Art das Publikum zum Mitsingen.

Im Anschluss um 18:30 Uhr heißt es „It´s Foxxtime!“. Tanny und Peer als Duo „TaPee“ heizen mit geballter Schlagerpower und fetzigen zweistimmigen Popsongs den Scheunenplatz ein. Mit ihrer Musik aus mehreren Jahrzehnten wird das Publikum zum Discofoxtanz eingeladen.

Um 21 Uhr verzaubert, wie schon am Vorabend, Petra Schwar mit Ihrem „Hit Marathon“ das Publikum. Sie singt dabei Hits namhafter Künstler von Vanessa Mai mit „Wolke 7“, Frida Gold „Wovon sollen wir träumen“ bis hin zu „Die immer lacht“ von Kerstin Ott oder Beatrice Egli mit „Kick im Augenblick“.



Zum Abschluss am Pfingstmontag haben die Besucher nochmal die Gelegenheit den Kunsthandwerkermarkt ab 11:00 Uhr zu besuchen und an den Winzerständen die aktuellen Jahrgangsweine zu probieren. Die Winzer stehen dabei zu einem persönlichen Gespräch zu Verfügung um über die Weinherstellung in ihrem Familienbetrieb zu berichten.





Programm:

Samstag, 8. Juni 2019

17:00 Uhr – Eröffnung mit DJ Herby - Oldies, Charts und Wunschhits

20:00 Uhr - Andrea Berg Double - Alle Hits ganz nah am Original - Petra Schwar

Sonntag, 9. Juni 2019

11:00 Uhr - Eröffnung des Kunsthandwerkermarktes

15:00 Uhr – „Piano Man“ Klaus Porath - Ein Sänger mit seinem Flügel präsentiert Stimmungsschlager

18:30 Uhr – Tanny und Peer - It´s Foxxtime - Geballte Schlagerpower!

21:00 Uhr- HIT Marathon - Petra Schwar mit zahlreichen Schlagerhits namhafter Künstler

Montag, 10. Juni 2019

11:00 Uhr – Eröffnung des Kunsthandwerkermarktes

11:30 Uhr - Gute Laune Musik mit DJ Herby



Veranstaltung: Weinfest Steinhude

Ort: Scheunenplatz Steinhude

Termin: 08. bis 10.06.2019

Adresse: Meerstraße, 31515 Steinhude

Öffnungszeiten: Sa. 17-22 Uhr, So. 11-22 Uhr, Mo. 11-18 Uhr

Eintritt: frei