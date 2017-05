7. Weinfest Steinhude vom 09. bis zum 11. Juni 2017

Wunstorf : Steinhude |

Am zweiten Juniwochenende vom 09. bis zum 11. Juni 2017 präsentieren sich Winzer aus ganz Deutschland in dem historischen Scheunenviertel am idyllischen Steinhuder Meer und laden wie jedes Jahr zur Weinprobe ein. Mit der Sanierung des Scheunenviertels im Zuge der EXPO 2000 gelang die Rekonstruktion einer früheren dörflichen Anlage und macht diesen Ort mittlerweile nicht nur für Touristen zu einem beliebten Ausflugs- und Erholungsziel.



Beim siebten Weinfest können die Besucher bereits am Freitag ab 17:00 Uhr die aktuellen Jahrgangsweine probieren und sich über die traditionelle Weinherstellung und Einzigartigkeit der deutschen Anbaugebiete informieren. Passend zum Wein werden deftige Speisen wie Elsässer Flammkuchen, diverse Fleischgerichte, Tiroler Spezialitäten und finnischer Flammlachs mit Rosmarinkartoffeln angeboten. Dazu gibt es Holzofenspezialitäten und süße als auch herzhafte Leckereien wie zum Beispiel Crêpes, Gebäck sowie Laugenbrezel aus eigener Herstellung. Außerdem findet man Stände mit skandinavischer Lakritze, Honig oder die unterschiedlichsten Brotaufstriche und Liköre. Auch wenn der Wein an diesem Wochenende im Mittelpunkt steht: Natürlich gibt es ebenfalls Getränke für all jene, die lieber bei null Promille bleiben möchten. Bereitgestellt werden frischer Traubensaft, besondere Kaffeespezialitäten und viele Erfrischungsgetränke.



Eröffnet wird das vielfältige Unterhaltungsprogramm des diesjährigen Weinfests von DJ und Moderator Herby am frühen Freitagabend um 17:00 Uhr. Mit seiner Gute-Laune-Musik-Mischung aus Oldies, aktuellen Charts und Hits erfüllt er den Besuchern fast alle Wünsche, lädt zum tanzen ein und unterhält das gesamte Wochenende die Weinliebhaber.



Mit einem weiteren musikalischen Highlight schließt sich das Andrea Berg Double Petra Schwar an. Die optische Anpassung an die berühmte Schlagersängerin, ihre stimmliche Präzision und perfekte Choreographie werden das Publikum überzeugen. Mit bekannten Schlagersongs wie „Auf zu neuen Abenteuern“ oder „Der letzte Tag im Paradies“ bringt sie ab 20:00 Uhr jedes Tanzbein zum schwingen.



Am Samstag und Sonntag beginnen die Festlichkeiten im Scheunenviertel bereits am Vormittag um 11:00 Uhr mit der Eröffnung des Kunsthandwerkermarktes, der dem Weinfest einen dörflichen Charakter verleiht. Von Holz- und Metallarbeiten für Haus und Garten, Deko- und Keramikartikeln bis hin zu ausgefallenen Schmuckkreationen sowie modernem Textildesign gibt es wieder viel zu entdecken und bestaunen.



Das Bühnenprogramm startet am Samstag um 15:00 Uhr mit Penélope Simms, ihrem Akkordeon und ausgelassener Stimmungsmusik. Die sympathische Künstlerin ist auf vielen nationalen sowie internationalen Veranstaltungen anzutreffen und trägt dazu bei, dass das Weinfest zu einem besonderen Erlebnis wird. Ihr Repertoire reicht u.a. von bekannten Schlagern, Partymusik über Pop, Jazz und Dixie-Standards bis hin zu internationale Folklore und Volksmusik.



Am frühen Abend um 19:00 Uhr spielen dann Stephan und Jens vom Oldie Duo Evergreen Rock, Blues und Oldies, die im Ohr bleiben und in die Beine gehen. Die zwei sind ein unschlagbares Team, wenn es darum geht Menschen in Stimmung zu bringen und mitzureißen. Mit Keyboard und Gitarre wecken Sie Erinnerungen an Klassiker vergangener Zeiten.



Für weitere Unterhaltung sorgt am Sonntag um 12:00 Uhr der Musiker Daniel Fernholz mit den "besten Songs unserer besten Jahre". Der gebürtige Wunstorfer zeigt mit seiner Gitarre auf welche Weise Musik ihre magische Wirkung entfaltet und gleichzeitig ein wundervoller Einstieg in die Gefühlswelt von Menschen sein kann.



Ab 15:00 Uhr begeistert die Line Dance Gruppe vom SC Steinhude die Besucher mit ihren tänzerischen Darbietungen und laden im Anschluss an ihren Auftritt alle Gäste zu einem Workshop und zum Mittanzen ein. Hier können die Besucher die Grundschritte des Line Dances erlernen.



Programm:

Freitag, 09. Juni 2017

17:00 Uhr - DJ Herby

20:00 Uhr - Andrea Berg Double Petra Schwar

Samstag, 10. Juni 2017

15:00 Uhr - Pennycordion – Internationale Folklore und Volksmusik

19:00 Uhr - Oldie Duo Evergreen – Live Musik

Sonntag, 11. Juni 2017

12:00 Uhr - Daniel Fernholz – Live Musik

15:00 Uhr - SC Steinhude - Linedance

ab 15:30 Uhr -Linedance und Workshop für Interessierte



Veranstaltung: Weinfest Steinhude

Ort: Scheunenplatz Steinhude

Termin: 09. bis 11.06.2017

Adresse: Meerstraße, 31515 Steinhude

Öffnungszeiten: Fr. 17-22 Uhr, Sa. 11-22 Uhr, So. 11-18 Uhr

Eintritt: frei