Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung zum Steinhuder Meer

Die erste Tour des Jahres führt uns ans Steinhuder Meer. Bis dorthin sind es vom Treffpunkt aus ca. 7 km Fußweg. Vom Startpunkt aus geht es am Waldrand vorbei und über Feldwege nach Grossenheidorn. Wir bummeln ca. 20 Minuten durch den Ort und gelangen so an die Uferpromenade in Steinhude, wo unsere Frühstückspause vorgesehen ist. Wer seine Verpflegung vergessen hat, findet hier sicherlich ein leckeres Fischbrötchen oder eine wärmende Tasse Kaffee. Über den Silberberg und vorbei am Wasser-erlebnispark Steinhude treten wir den Rückweg zum Startpunkt an. Dort angekommen schließen wir die Wanderung bei Kaffee und Kuchen ab.Wegstrecke: Die ca. 15 km lange Tour verläuft überwiegend auf gut begehbaren Wald-, Wiesen- und Feldwegen. Lange Abschnitte sind asphaltiert und bieten sich daher für eine Januar Tour an. Wasserabweisendes Schuhwerk ist empfohlen. Stöcke sind, aus wegetechnischer Sicht, nicht erforderlich.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php