Sommerfest der Altherrenriege im TuS Wunstorf

38 Teilnehmer feierten nach einer vorgeschalteten Radtour oder als direkt zum Grillplatz in Blumenau Angereiste. Die Radler legten auf dem Weg zum Grillplatz eine kurze Getränkepause bei einem Sportfreund in Dedensen ein. Ortskundige haben natürlich sofort erkannt, dass die Radler dafür einen kleinen Umweg fahren durften. Direkt hinfahren wäre ja auch ziemlich einfach gewesen … .Vor Ort gab es dann Spareribs (lecker durchgegart) und eigens von den Organisatoren besorgtes Rupp-Bräu und natürlich auch zahlreiche weitere Getränke … eben für jeden Geschmack etwas passendes.Ehe sich die muntere Schar der Feiernden versah, war es dann auch schon dunkel geworden und alle traten (zeitlich leicht versetzt wie das ja immer so ist) den Heimweg an.Einige wenige Plätze blieben in diesem Jahr noch leer. Es würde uns freuen, wenn die zukünftig von neuen Interessierten eingenommen werden würden. Die wären herzlich willkommen … bei Sport ohne Zeit- und Leistungsdruck sowie zwanglosem geselligem Spass.