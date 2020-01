Neue Matschküche erfreut Kinder

KFZ Meisterbetrieb Dubbert spendet für das Johanniter-Ringelsöckchen

Die Kinder der Johanniter Kinderkrippe Ringelsöckchen können sich über eine neue Matschküche für den großen Sandkasten freuen, in der sie mit Sand, Wasser, Töpfen, Fläschchen und viel Phantasie leckere Gerichte zubereiten können. Möglich wurde diese Anschaffung durch Spendengelder, die im Laufe des vergangenen Kinderkrippenjahres der Einrichtung zur Verfügung gestellt wurden. Ein Großteil des Geldes spendete Moritz Dubbert, der Inhaber des KFZ Meisterbetriebes Dubbert. Dieser eröffnete seinen neuen KFZ Meisterbetrieb Dubbert in der Adolf-Brosang- Straße 37, in Wunstorf am Juni mit einem Tag der offenen Tür. Der Erlös aus den dort angebotenen Speisen und Getränken kam sozialen Projekten zu Gute. Eine stolze Summe in Höhe von 350 € spendete der Inhaber Moritz Dubbert der Johanniter Kinderkrippe Ringelsöckchen.