Wunstorf : Corvinuskirche |

Unter diesem Thema feiert die Corvinusgemeinde in Wunstorf, Arnswalder Straße, einen Gottesdienst für alle Schulanfänger. Los geht es am Samstag, 29. August um 9:00 Uhr. Da die Anzahl aufgrund der aktuellen Lage begrenzt ist, bittet die Gemeinde um vorzeitige Anmeldung. Entweder telefonisch unter der Rufnummer: 05031-72222, oder per E-Mail: kg.corvinus.wunstorf@evlka.de